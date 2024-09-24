Число жертв израильских ударов по Ливану превысило 490 человек

Число погибших в результате израильских ударов по Ливану увеличилось до 492 человек. Тель-Авив заявил, что готов начать наземное вторжение в Ливан, если потребуется, передает AP.

Ливанский Минздрав обновил статистику по пострадавшим в результате воздушной атаки израильских военных. Число погибших выросло до 492 человек, среди которых 35 детей и 58 женщин. Количество пострадавших достигло 1645 человек.

В Бейруте атаку назвали самой смертоносной с 2006 года. Тысячи ливанцев бежали из южных районов, главная автомагистраль из южного портового города Сидон забита автомобилями.

Представитель вооруженных сил Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари пригрозил полностью вытеснить «Хезболлу» из приграничных районов и заявил, что ЦАХАЛ пойдет на все. Он не назвал сроки операции и сказал, что Израиль готов начать наземное вторжение в Ливан, если это будет необходимо.

Накануне ЦАХАЛ нанесла массированные удары по югу Ливана, объявив, что бьет по объектам террористов из организации «Хезболла». Сразу после обстрела сообщили о смерти 100 человек, еще 400 были ранены. Позже количество пострадавших выросло в разы.

Бейрут, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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