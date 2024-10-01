ЦАХАЛ начала рейды на юге Ливана

Армия Израиля начала проводить рейды в приграничной зоне на юге Ливана. Вашингтон поддержал сухопутную операцию Тель-Авива вдоль израильско-ливанской границы.

Первыми целями для сухопутной операции стали объекты в приграничных деревнях, которые несут «угрозу» израильским общинам на севере Израиля».

«Несколько часов назад ЦАХАЛ начала ограниченные, локализованные и целевые наземные рейды на основе точной разведывательной информации против объектов и инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана», – говорится в телеграм-канале израильской армии.

Пентагон поддержал планы Тель-Авива по сухопутным рейдам на ливанской территории. Министры обороны США Ллойд Остин и Израиля Йоав Галлант обсудили этот вопрос по телефону.

«Они согласились с необходимостью демонтажа инфраструктуры атак вдоль границы, чтобы ливанская «Хезболла» не могла проводить атаки на северные общины Израиля», – сообщила пресс-служба Пентагона.

Министры «обсудили важность» скорейшего отказа от военных операций и поиска дипломатического способа для обеспечения безопасности.

25 сентября израильские СМИ сообщили, что ЦАХАЛ готовится к наземной операции на территории Ливана. На 30 сентября число жертв израильских ударов по южным и восточным регионам Ливана и других атак достигло 1178 человек.

Тель-Авив, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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