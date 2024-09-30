Около 100 тысяч ливанцев сбежали в Сирию от израильских ударов

Около 100 тыс. жителей Ливана пересекли сирийскую границу, чтобы спастись от израильских ударов, подсчитал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

«Число ливанцев и сирийцев, покинувших Ливан и направляющихся в Сирию в связи с воздушными ударами Израиля, достигло 100 тысяч», – написал чиновник в своем блоге.

По его словам, на четырех КПП находятся сотрудники УВКБ ООН и Сирийского Общества Красного Полумесяца для помощи беженцам. Всего порядка 500 тыс. человек на юге Ливана вынужденно покинули свои дома, спасась от израильских ударов.

Минздрав Ливана сообщил о новых жертвах Израиля: четыре человека убиты и четыре ранены в результате авиаударов ЦАХАЛ по району Кола в столице Бейруте. С 17 сентября число жертв израильских ударов по южным и восточным регионам Ливана и других атак достигло 1178 человек. среди погибших 104 ребенка и 194 женщины, передает агентство «Анадолу».

Бейрут, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube