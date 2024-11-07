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Четверг, 7 ноября 2024, 12:50 мск

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Еще одна группа россиян вернется из Ливана на самолете МЧС

Скриншот видео МЧС России

Еще одна группа россиян вернется из Ливана спецбортом МЧС. Эвакуацию запросили 89 человек, сообщила пресс-служба министерства.

Доставивший в Ливан партию гумпомощи самолет Ил-76 заберет из пострадавшего от израильских ударов Ливана российских граждан и их семьи. В министерство отметили, что самолет уже вылетел из Бейрута.

«Самолет Ил-76 доставит россиян из Бейрута в Москву. В Россию прибудут 89 человек, пожелавших покинуть зону конфликта», – говорится в сообщении.

Россия уже вывезла из Ливана 158 своих граждан двумя партиями: в начале октября и в начале ноября.

Бейрут, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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