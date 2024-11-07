Россия отправила в Ливан новую партию гумпомощи

Россия отправила в Ливан новую партию гуманитарной помощи. На борту 24 тонны продуктов и медикаментов, сообщила пресс-служба МЧС России.

Груз отправили самолетом Ил-76 по указанию президента РФ и руководства МЧС. «Спецбортом направлены 24 тонны гуманитарного груза: детское питание и продукты, предметы первой необходимости, медикаменты», – говорится в сообщении.

Это третья партия гумпомощи из России. Пострадавшим от израильских бомбежек жителям Ливана уже переданы 52 тонны полезного груза.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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