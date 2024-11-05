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Вторник, 5 ноября 2024, 19:41 мск

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Путин выбрал врио главы Коми

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил главу Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна временно исполняющим обязанности руководителя республики Коми. Как сообщила пресс-служба Кремля, на встрече с главой государства Гольдштейн заявил, что «с гордостью и честью» принимает это назначение.

«Хотел поблагодарить вас за работу на Дальнем Востоке и предложить переехать на работу в Республику Коми, где, как я знаю, вы работали начиная с 90-го года еще водителем, потом доросли постепенно до члена Государственного совета Республики, затем стали депутатом Государственной думы», – сказал Путин.

В ответ Гольдштейн сказал, что такое назначение для него большая честь.

Напомним, ранее сегодня о своей отставке с поста главы Коми объявил Владимир Уйба.

Москва, Анастасия Смирнова

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