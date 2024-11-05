Путин назначил нового руководителя Еврейской автономной области

Президент РФ Владимир Путин назначил руководителя программы «Время героев» Марию Костюк главой Еврейской автономной области, которая сменит на этом посту Ростислава Гольдштейна, занявшего пост руководителя республики Коми.

На встрече с главой государства Костюк поблагодарила Путина за оказанное доверие. «Я признательная и благодарна вам за такое доверие, для меня это и неожиданно, и высокая ответственность. Я сделаю все возможное, хочется добавить, что и невозможное...» – сказала она.

Президент уже подписал указ о назначении.

Москва, Анастасия Смирнова

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