Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта, который занимал свою должность с декабря 2022 года. Причиной увольнения стали разногласия и потеря доверия со стороны Нетаньяху.

Израильский премьер-министр заявил, что в первые месяцы войны они с Галантом доверяли друг другу и вели плодотворную работу, но «в последние месяцы это доверие дало трещину». Как сказал Нетаньяху, в его отношениях с министром обороны возникли значительные разногласия по вопросу руководства военной кампанией, которые сопровождались заявлениями и действиями, противоречащими решениям правительства.

«Я предпринял много попыток преодолеть эти пробелы, но они продолжали увеличиваться. Они также дошли до сведения общественности неприемлемым путем. И, что еще хуже, они дошли до сведения врага – наши враги наслаждались этим и извлекали из этого много пользы», – заявил премьер-министр, слова которого цитирует израильская пресса.

При этом Галант со своей стороны сделал краткое заявление, в котором подчеркнул, что «безопасность государства Израиль всегда была и всегда будет целью жизни».

Сообщается, что предложение занять пост министра обороны поступило министру иностранных дел Израиля Исраэлю Кацу. Нетаньяху также предложил министру без портфеля Гидеону Саару освобождаемую должность главы израильского МИД.

Тель-Авив, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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