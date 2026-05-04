российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 4 мая 2026, 17:01 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Израиле больше 20 человек задержали за жертвоприношение на Храмовой горе

В Иерусалиме группу людей задержали за попытку принести в жертву животное на Храмовой горе. Об этом сообщает The Times of Israel.

Больше 20 человек собрались на Храмовой горе, чтобы принести в жертву козла. При этом религиозные обряды в этом месте находятся под запретом, чтобы избежать разногласий между верующими.

Полицейские задержали нарушителей и доставили их в участок. Вскоре задержанных отпустили.

Отмечается, что это уже второй подобный случай за два месяца. В этот период иудеи праздновали Песах и Песах шени.

Иерусалим, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Израиль

Иран открыл Ормузский пролив / Кремль: конфликт на Ближнем Востоке еще далек от разрешения / Иранские СМИ сообщили о нарушении перемирия со стороны США и Израиля / В Стамбуле вооруженные люди устроили стрельбу у консульства Израиля / Путин обсудил с Эрдоганом Украину и проблемы на Ближнем Востоке / В Иране после обстрелов Израиля и США погибли 246 женщин и 233 детей / Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня пройдет в ограниченном формате / Кремль: ситуация на Ближнем Востоке развивается по худшему сценарию

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Общество, Израиль,