В Израиле больше 20 человек задержали за жертвоприношение на Храмовой горе

В Иерусалиме группу людей задержали за попытку принести в жертву животное на Храмовой горе. Об этом сообщает The Times of Israel.

Больше 20 человек собрались на Храмовой горе, чтобы принести в жертву козла. При этом религиозные обряды в этом месте находятся под запретом, чтобы избежать разногласий между верующими.

Полицейские задержали нарушителей и доставили их в участок. Вскоре задержанных отпустили.

Отмечается, что это уже второй подобный случай за два месяца. В этот период иудеи праздновали Песах и Песах шени.

Иерусалим, Зоя Осколкова

