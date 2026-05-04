В Израиле больше 20 человек задержали за жертвоприношение на Храмовой горе

В Иерусалиме группу людей задержали за попытку принести в жертву животное на Храмовой горе. Об этом сообщает The Times of Israel.
Больше 20 человек собрались на Храмовой горе, чтобы принести в жертву козла. При этом религиозные обряды в этом месте находятся под запретом, чтобы избежать разногласий между верующими.
Полицейские задержали нарушителей и доставили их в участок. Вскоре задержанных отпустили.
Отмечается, что это уже второй подобный случай за два месяца. В этот период иудеи праздновали Песах и Песах шени.
Иерусалим, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»