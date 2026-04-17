Пятница, 17 апреля 2026, 19:04 мск

Иран открыл Ормузский пролив

Судоходство через Ормузский пролив может идти без ограничений в период действия перемирия. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

«Вместе с перемирием в Ливане проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на весь оставшийся период перемирия по согласованному маршруту, о котором уже сообщила Организация портов и морского судоходства Исламской Республики Иран», – уточнил глава МИД Ирана в официальном аккаунте в социальных сетях.

Как сообщалось ранее, с 28 февраля после начала военных действий США и Израиля против Ирана Ормузский пролив был заблокирован Тегераном. В результате стоимость нефти, поставки которой на международный рынок осуществляются через пролив, существенно выросла в стоимости.

Тегеран, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Иран начал расчистку подземных баз с ракетными установками / Кремль: конфликт на Ближнем Востоке еще далек от разрешения / Трамп обвинил Иран в «подлом» нарушении условий перемирия / Иран просит Россию возобновить строительство на АЭС «Бушер» / Американские нефтяники взбунтовались из-за платы за проход через Ормузский пролив / Иранские СМИ сообщили о нарушении перемирия со стороны США и Израиля / Вашингтон пригрозил Ирану возобновлением военных действий / Несколько взрывов прогремели на островах на юге Ирана

