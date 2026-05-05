Вторник, 5 мая 2026, 11:29 мск

СМИ: США обстреляли два гражданских катера в Персидском заливе

Военные США открыли огонь по двум гражданским судам в Персидском заливе. В результате пять человек погибли. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Два катера следовали из Эль-Хасаба на побережье Омана в сторону Ирана. По данным издания, суда перевозили товары невоенного назначения. Собеседник агентства уточнил, что погибли пятеро гражданских.

При этом события описывались американской стороной как успешная операция якобы против иранских вооруженных катеров, что не соответствует действительности.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале операции «Свобода», которая позволит разблокировать Ормузский пролив. В свою очередь Тегеран заявил, что будет считать нарушением режима прекращения огня любое вмешательство США в режим прохода судов через Ормуз.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

