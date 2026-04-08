Иранские СМИ сообщили о нарушении перемирия со стороны США и Израиля

Вашингтон и Тель-Авив нарушили договоренность о прекращении огня, атаковав нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван в Иране. Об этом сообщает иранские СМИ, публикации которых цитирует российская пресса.
Как отмечается, на НПЗ произошло несколько взрывов, пожарные и службы безопасности занимаются тушением огня и обеспечением безопасности НПЗ.
Согласно данным источников иранских СМИ, которые приводит ТАСС, в настоящее время Иран рассматривает возможность проведения ответной операции против Израиля.
Тегеран, Анастасия Смирнова
