российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 8 апреля 2026, 21:36 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Иранские СМИ сообщили о нарушении перемирия со стороны США и Израиля

Вашингтон и Тель-Авив нарушили договоренность о прекращении огня, атаковав нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван в Иране. Об этом сообщает иранские СМИ, публикации которых цитирует российская пресса.

Как отмечается, на НПЗ произошло несколько взрывов, пожарные и службы безопасности занимаются тушением огня и обеспечением безопасности НПЗ.

Согласно данным источников иранских СМИ, которые приводит ТАСС, в настоящее время Иран рассматривает возможность проведения ответной операции против Израиля.

Тегеран, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Ближний Восток

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Ближний Восток, Израиль, Иран, США,