Иранские СМИ сообщили о нарушении перемирия со стороны США и Израиля

Вашингтон и Тель-Авив нарушили договоренность о прекращении огня, атаковав нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван в Иране. Об этом сообщает иранские СМИ, публикации которых цитирует российская пресса.

Как отмечается, на НПЗ произошло несколько взрывов, пожарные и службы безопасности занимаются тушением огня и обеспечением безопасности НПЗ.

Согласно данным источников иранских СМИ, которые приводит ТАСС, в настоящее время Иран рассматривает возможность проведения ответной операции против Израиля.

Тегеран, Анастасия Смирнова

