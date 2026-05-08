Пятница, 8 мая 2026, 16:12 мск

В Ормузском проливе подверглось атаке судно с китайским экипажем

В Ормузском проливе атаковано судно с моряками из Китая. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Согласно имеющейся информации, подвергшееся атаке судно зарегистрировано на Маршалловых островах, на борту находятся китайские члены экипажа. Сообщений о жертвах или пострадавших среди членов экипажа к настоящему моменту не поступало», – заявил Линь Цзянь.

По словам дипломата, Пекин глубоко озабочен тем, что множество судов и большое число членов экипажей пострадали от конфликта на Ближнем Востоке. «Китай считает, что скорейшее восстановление беспрепятственного прохода через пролив, а также обеспечение безопасности гражданских судов и членов их экипажей отвечают общим интересам стран региона и международного сообщества», – добавил Цзянь.

Китай в очередной раз призвал все стороны принять конкретные меры для предотвращения ухудшения ситуации в Ормузском проливе.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

