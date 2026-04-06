Китай и Россия готовы продлить безвизовый режим

Китай уведомил Россию о готовности продлить безвизовый режим еще на год. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Партнеры уже уведомили нас о готовности продлить действие безвизового режима для россиян еще на один год. Совместно с ними прорабатываем модальности сохранения порядка взаимных поездок граждан», – рассказали «Известиям» в МИД РФ.

Напомним, с 1 декабря 2025 года между Россией и Китаем действует соглашение о безвизовом режиме. Граждане КНР могут посещать РФ по обычному паспорту и находиться в стране до 30 дней. Срок действия документа – до 14 сентября 2026 года.

Пекин готов продлить соглашение до сентября 2027 года, уточнили в МИД.

Пекин, Зоя Осколкова

