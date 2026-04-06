российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 6 апреля 2026, 11:47 мск

Новости Туризм

Новости, Кратко, Популярное

Китай и Россия готовы продлить безвизовый режим

Китай уведомил Россию о готовности продлить безвизовый режим еще на год. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Партнеры уже уведомили нас о готовности продлить действие безвизового режима для россиян еще на один год. Совместно с ними прорабатываем модальности сохранения порядка взаимных поездок граждан», – рассказали «Известиям» в МИД РФ.

Напомним, с 1 декабря 2025 года между Россией и Китаем действует соглашение о безвизовом режиме. Граждане КНР могут посещать РФ по обычному паспорту и находиться в стране до 30 дней. Срок действия документа – до 14 сентября 2026 года.

Пекин готов продлить соглашение до сентября 2027 года, уточнили в МИД.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Китай

СМИ: Китай строит крупнейшую военную базу на спорных островах / В Китае вводят запрет на квартиры-кладбища / В Китае чаще всего подделывают российскую колбасу / Китаец пытался нелегально вывезти более двух тысяч муравьев из Кении / Китай обогнал США в рейтинге стран по числу долларовых миллиардеров / Китай заявил о принятии мер после внесения компаний из КНР в список антироссийских санкций / Трамп рассчитывает на Москву и Пекин при урегулировании в Газе / Лидеры России и Китая договорились о личной встрече

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Туризм, Китай,