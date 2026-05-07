Два экс-министра обороны Китая приговорены к смертной казни за коррупцию

Военный суд КНР в четверг вынес приговоры бывшим министрам обороны Китая Вэй Вэнхэ и Ли Шанфу, обвиняемым в коррупции. Оба получили высшую меру наказания – смертную казнь. Об этом сообщает агентство «Синьхуа». Решения вынесены с отсрочкой исполнения на два года.

Согласно решениям суда, Вэй был признан виновным в получении взяток, а Ли – в получении и даче взяток. Их также пожизненно лишили политических прав, все их личное имущество будет конфисковано.

В судебных решениях указывается, что после истечения двухлетнего срока отсрочки исполнения приговора дальнейшее смягчение наказания или условно-досрочное освобождение не допускаются.

Вэй Вэнхэ возглавлял Минобороны КНР в 2018-2023 годах. Ли Шанфу руководил военным ведомством с марта по сентябрь 2023 года. Он входил в состав Центрального военного совета КНР, имел статус государственного советника. В конце октября 2023 года Центральное телевидение Китая сообщило, что Ли Шанфу снят с должности министра обороны и члена Госсовета КНР, но не уточнило причину отставки Ли. Позже стало известно, что высокопоставленный военный попал под следствие по подозрению в коррупции.

Пекин, Наталья Петрова

