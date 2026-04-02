СМИ: Китай строит крупнейшую военную базу на спорных островах

Китай начал строительство своей крупнейшей военной базы в Южно-Китайском море. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, после почти десятилетнего перерыва Китай возобновил строительство на рифах в спорных водах. Судя по спутниковым снимкам, пристани и вертолетные площадки возводятся на рифе Антилопа в юго-западной части Парасельских островов.

Предположительно, в результате на рифе появится еще одна взлетно-посадочная полоса, больше ракетных и разведывательных объектов. Кроме того, расположение этого участка суши поблизости от материковой части КНР позволит Пекину расширить гражданскую инфраструктуру, говорится в статье.

Парасельские острова являются спорными, но Китай считает их своей территорией, как и несколько других участков, за принадлежность которых также выступают несколько стран Азиатско-Тихоокеанского региона – Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

Пекин, Зоя Осколкова

