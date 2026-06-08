ЦБ КНР нарастил золотые резервы рекордными темпами

Центральный банк Китая увеличил до рекорда золотые запасы. Об этом свидетельствуют данные регулятора, которые приводит РИА «Новости».

В мае текущего года ЦБ КНР увеличил золотые запасы на 320 тысяч тройских унций – до 74,96 млн тройских унций. Подобная динамика наблюдалась в декабре 2024 года: тогда золотые резервы в месячном выражении выросли на 330 тысяч тройских унций – до 73,29 млн тройских унций.

Китай продолжает стабильно наращивать удельный вес золота в резервах на протяжении всего года. Согласно статистике, золотой запас КНР в январе по сравнению с предшествующим месяцем вырос на 40 тысяч тройских унций, в феврале – на 30 тысяч, в марте – на 160 тысяч, а в апреле – еще на 260 тысяч.

Ранее сообщалось, что Индия запустила процесс возвращения своих золотых резервов из-за границы. Страна входит в десятку государств с самыми большими запасами золота, и ее золотой запас продолжает расти.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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