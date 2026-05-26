В Китае доля населения старше 65 лет впервые за долгие года превысила число детей

В Китае продолжает расти число пенсионеров. Впервые за 76 лет их доля в населении страны превысила число детей до 14 лет. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные Национального бюро статистики.

«К ноябрю прошлого года 15,87% от примерно 1,4-миллиардного населения Китая составляли люди в возрасте 65 лет и старше по сравнению с 15,25% в возрасте от 0 до 14 лет», – говорится в статье.

Данные были получены во время выборочной проверки, охватившей более 20 млн человек в ноябре прошлого года. Такие опросы проводятся между общенациональными переписями населения.

Кроме того, статистика подтвердила сокращение численности трудоспособного населения. На долю граждан в возрасте от 15 до 59 лет сейчас приходится 61,89% жителей страны, тогда как 10 лет назад этот показатель составлял 67,33%.

Ранее сообщалось, что в КНР в 2025 году зафиксировали сокращение численности населения на 3,39 млн человек. Демографические проблемы Китая обусловлены политикой ограничений «одна семья – один ребенок», применяемой в 1970-х годах. Несмотря на то, что власти отменили запреты на рождение второго и третьего ребенка, а также упразднили штрафы для многодетных, молодые китайцы не спешат рожать много детей и неохотно вступают в брак. Так в 2024 году в КНР поженились около 6,1 млн пар, что стало самым низким показателем за 38 лет.

Пекин, Зоя Осколкова

