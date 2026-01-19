российское информационное агентство 18+

Понедельник, 19 января 2026, 10:51 мск

Население Китая за год уменьшилось на 3,39 млн человек

Фото: FreePik

В КНР в 2025 году зафиксировано сокращение численности населения на 3,39 млн человек. Об этом свидетельствуют данные государственного статистического бюро страны.

«В 2025 году в Китае, без учета резидентов Гонконга, Макао и Тайваня, а также иностранных граждан, численность населения составила 1,404 миллиарда человек, что на 3,39 миллиона человек меньше, чем по итогам 2024 года», – передает РИА «Новости».

Коэффициент рождаемости по итогам прошлого года составил 5,63 промилле, коэффициент смертности составил 8,04 промилле.

В настоящее время Китае проживает 716,85 млн мужчин и 688,04 млн женщин.

Сельские жители переселяются в города: в 2025 году численность сельского населения сократилась на 13,69 млн человек, а городского увеличилась на 10,3 млн. В городах проживают 67,89% всех жителей страны.

Демографические проблемы Китая обусловлены политикой ограничений «одна семья – один ребенок», применяемой в 1970-х годах. Несмотря на то, что власти отменили запреты на рождение второго и третьего ребенка, а также упразднили штрафы для многодетных, молодые китайцы не спешат рожать много детей и неохотно вступают в брак. Так в 2024 году в КНР поженились около 6,1 млн пар, что стало самым низким показателем за 38 лет.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

