FT: Европа больше не может выпускать базовые лекарства

Закрытие химических предприятий привело к тому, что европейские страны не могут обеспечить выпуск базовых лекарств. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на главу европейской торговой ассоциации химической промышленности Cefic.

За последние три года европейская химическая промышленность закрыла около 7% производственных мощностей. Темпы сокращения продолжают нарастать.

«Ряд лекарств может производить только одна компания… ЕС больше не может выпускать такие препараты, как парацетамол», – цитирует газета генерального директора Cefic Марко Менсинка.

Европейская химическая промышленность не выдерживает конкуренции с Китаем. Власти пытаются бороться с демпингом, за последние два года открыто 24 расследования о занижении цен на импортную продукцию из КНР.

По словам Менсинка, растущий ввоз из Поднебесной довел химпром Европы «до критической точки», так как европейский рынок стал для китайцев заменой американскому, потерянному из-за повышения пошлин на фармпрепараты правительством Дональда Трампа.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube