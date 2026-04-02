Понедельник, 6 апреля 2026, 05:43 мск

США планируют ввести стопроцентные пошлины на лекарственные препараты

Американские власти намерены ввести пошлины в размере 100% на импорт некоторых лекарств. Таким образом Вашингтон пытается заставить фармацевтические компании перенести производство в Соединенные Штаты. Об этом сообщает Financial Times.

О введении заградительных пошлин президент США Дональд Трамп заявлял еще осенью прошлого года. После этого некоторые страны заключили с американской администрацией торговые соглашения, для них тарифы будут ограничены условиями этих сделок.

Для тех, кто не сумел договориться с США, пошлина составит 100% на ввоз брендированных и патентованных препаратов, если их производители не строят заводы на американской территории.

При этом новые меры не подпадают под решение Верховного суда США, отменившего часть масштабных тарифов, введенных Трампом с использованием чрезвычайных полномочий.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

