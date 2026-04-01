Трамп заявил об отвращении к НАТО и подтвердил намерение США выйти из Альянса

Президент США Дональд Трамп заявил о вероятном выходе своей страны из состава Североатлантического альянса. Об этом американский лидер сказал в телефонном интервью агентству Reuters.

Трамп подчеркнул, что крайне недоволен действиями НАТО с отказом полной поддержки военной операции Вашингтона против Ирана, и добавил, что безусловно выразит свое отвращение к Альянсу.

«Они не были друзьями, когда мы в них нуждались… Мы никогда не просили их о многом… это улица с односторонним движением», – сказал президент США.

Ранее Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО за недостаточную поддержку в иранской военной операции, в том числе по взятию под контроль Ормузского пролива.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

