Трамп заявил об отвращении к НАТО и подтвердил намерение США выйти из Альянса

Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о вероятном выходе своей страны из состава Североатлантического альянса. Об этом американский лидер сказал в телефонном интервью агентству Reuters.

Трамп подчеркнул, что крайне недоволен действиями НАТО с отказом полной поддержки военной операции Вашингтона против Ирана, и добавил, что безусловно выразит свое отвращение к Альянсу.

«Они не были друзьями, когда мы в них нуждались… Мы никогда не просили их о многом… это улица с односторонним движением», – сказал президент США.

Ранее Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО за недостаточную поддержку в иранской военной операции, в том числе по взятию под контроль Ормузского пролива.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

США потеряли два вертолета Black Hawk при спасении пилота сбитого истребителя / Трамп заявил о спасении в Иране пилота сбитого истребителя-бомбардировщика / В Нью-Йорке младенец погиб на улице от случайной пули / США планируют ввести стопроцентные пошлины на лекарственные препараты / Лунная миссия США едва не сорвалась за несколько минут до старта / МИД России: смена контроля над Ормузским проливом не снизит напряженность на Ближнем Востоке / Трамп заявил о просьбе Ирана о прекращении огня / Италия запретила США использовать базы на Сицилии для ударов по Ирану

