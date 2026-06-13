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В США обокрали футболистов сборной Англии: украдены мячи, бутсы и экипировка

В Канзас-Сити сборная Англии перед стартом на чемпионате мира по футболу стала жертвой местных воров, которые похитили мячи, бутсы и спортивную экипировку.

Согласно данным западных СМИ, ЧП произошло во время перевозки снаряжения из Флориды на базу сборной в Канзас-Сити. У игроков пропали бутсы, в которых планировали играть матчи чемпионата мира, а также мячи и различные принадлежности технического персонала.

Как уточняется, полиция Канзас-Сити уже задержала двух подозреваемых. Расследование продолжается.

По информации РИА Новости, база сборной Англии в Канзас-Сити на чемпионате мира по футболу находится в одном из самых опасных городов в США, где общий показатель насильственных преступлений в городе составляет 1,3 тысячи на 100 тысяч человек.

На чемпионате мира сборная Англии сыграет в группе L, где встретится с командами Хорватии, Ганы и Панамы.

Канзас-Сити, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / США

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