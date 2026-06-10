США в прошлом году почти на четверть нарастили траты на ядерное оружие

В 2025 году США увеличили траты на ядерное оружие на 22% до 69,2 млрд долларов. Штаты потратили на свой ядерный арсенал больше, чем остальные страны вместе взятые. Об этом свидетельствуют данные Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN).

В целом девять стран, обладающих ядерным оружием (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея), увеличили расходы на свои арсеналы на 19%, до рекордных 119 млрд долларов.

КНР занимает второе место по расходам – 13,5 млрд долларов за год. Великобритания обогнала Россию и вышла на третье место – 12,6 млрд, Франция – 7,7 млрд. За последние пять лет ядерные державы потратили на свои арсеналы 471 млрд долларов.

В ICAN указывают, что сумма расходов на ядерное оружие за один день может покрыть затраты на пропитание 2 млн человек на целый год, а годовые расходы могли бы покрыть регулярный бюджет ООН на 32 года.

Напомним, ядерный арсенал США размещен в странах НАТО в рамках программы ядерного обмена. При этом сам альянс собственным ядерным оружием не обладает, а контроль над вооружением сохраняется за Вашингтоном. При этом не так давно стало известно, что интерес к размещению американского ядерного оружия проявляли Польша и страны Балтии.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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