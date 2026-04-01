Идите и добывайте нефть сами – Трамп обиделся на союзников, не поддержавших его в Иране

Дональд Трамп сообщил союзникам США, которые не присоединились к его войне в Иране, потому что не получили предварительного уведомления, не хотели этого и считали, что это нарушает международное право, что им теперь придется расхлебывать последствия.

«Идите и добывайте свою собственную нефть», – написал он вчера в Truth Social незадолго до того, как источники сообщили CNN, что администрация не может обещать восстановить свободное судоходство через Ормузский пролив, прежде чем объявить о выполнении военной миссии в регионе.

Позже президент предсказал, что война будет «закончена» в течение двух-трех недель. «Что бы ни случилось в проливе, мы не будем иметь к этому никакого отношения», – заявил он журналистам в Овальном кабинете.

Напомним, что Иран использует узкое место в устье Персидского залива, чтобы перекрыть жизненно важные поставки нефти и держать мировую экономику в заложниках. Если война закончится тем, что Иран удержит над этим важнейшим водным путем, это будет стратегической победой Тегерана, сообщает CNN.

На фоне новых признаков того, что Трамп хочет положить конец войне, чиновники, похоже, готовят риторическое прикрытие для его решения прекратить её, не устраняя последствия. Министр обороны Пит Хегсет во вторник заявил, что США добились «смены режима» в Иране – несмотря на то, что страной по-прежнему правят репрессивные исламские радикалы, которые ненавидят США. Видимо, этим Вашингтон ограничится.

Последние попытки администрации переосмыслить понятие успеха отражают неприятный выбор, с которым столкнулся Трамп спустя более месяца после начала войны, и растущее давление, вызванное установленным чиновниками сроком в четыре-шесть недель для ее завершения, отмечает CNN.

Напомним, что ранее власти США сообщали также, что Америка по итогам иранской кампании пересмотрит свои отношения с НАТО, поскольку никакой существенной поддержки от блока получено не было.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube