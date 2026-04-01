Финишная черта: по итогам конфликта с Ираном США пересмотрят отношения с НАТО

США по итогам военного конфликта с Ираном пересмотрят свои отношения с блоком НАТО.

«К сожалению, я думаю, нет никаких сомнений в том, что после окончания этого конфликта нам придется пересмотреть эти отношения. Нам придется пересмотреть интересы, которые НАТО представляет для нашей страны в рамках этого альянса», – заявил Марко Рубио в эфире Fox News, добавив, что решение по этому вопросу будет принимать президент Дональд Трамп.

Соединенные Штаты обвиняют страны НАТО, включая Францию, Испанию и Италию, в том, что они не разрешают пролеты над своей территорией или используют американские базы для транспортировки военной техники в Израиль в рамках военной операции против Ирана, которая началась 28 февраля.

В прошлую пятницу сам Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут не прийти на помощь НАТО в случае необходимости, повторив свою критику Атлантического альянса на бизнес-форуме в Майами. «Мы тратим сотни миллиардов долларов в год на НАТО, сотни миллиардов, чтобы защищать их, и мы всегда были бы рядом с ними, но теперь, учитывая их действия, я думаю, нам больше не нужно быть рядом, не так ли?» – сказал он. В последние недели американский президент неоднократно делал воинственные заявления в адрес НАТО, в частности, называя его «бумажным тигром» и «коровами» в своей социальной сети Truth Social. «Соединенные Штаты «запомнят это», – заявил он ранее на заседании кабинета министров.

«Если мы дошли до того момента, когда альянс НАТО препятствует нам использовать эти базы, когда мы больше не можем эффективно использовать их для защиты интересов США, то НАТО – это улица с односторонним движением», – заявил Марко Рубио. «Тогда НАТО просто сводится к присутствию наших войск в Европе для защиты Европы… Когда нам нужно их разрешение на использование их военных баз, их ответ – «нет»? Тогда зачем мы в НАТО? Мы должны задать себе этот вопрос», – добавил госсекретарь США. Он также подчеркнул, что обеспечение безопасности Ормузского пролива, фактически заблокированного Ираном, от которого они зависят в плане поставок нефти, – это задача союзников США. Говоря о войне в Иране, он отметил, что «мы приближаемся к финишной черте», не назвав при этом конкретных сроков.

Отношения между Соединенными Штатами, одним из основателей и главным игроком НАТО, и НАТО переживают период большой турбулентности с момента возвращения к власти американского президента: первые обвиняют европейцев в том, что они воспринимают их безопасность как должное, а вторые обеспокоены возможным уходом США из альянса.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube