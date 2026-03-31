В США резко вырос спрос на бункеры

Жители США интересуются приобретением частных бункеров. Спрос на убежища подстегивает конфликт на Ближнем Востоке.

Как сообщает РИА «Новости», интерес к покупке подобных объектов в США оставался низким с начала сбора статистики в 2004 году, но в марте 2026 года показал аномальный рост. Анализ сетевого трафика подтверждает тренд на растущий интерес к компаниям, занимающимся постройкой и продажей убежищ.

«Так, трафик на странице компании ARK Bunker, продающей модульные бункеры, за прошедший месяц увеличился на 95,7%, причем почти половина посетителей просматривают более одной страницы. В то же время трафик на сайте компании Cowin&Co, занимающейся в том числе постройкой подземных бункеров, вырос на 92,3%», – говорится в статье.

Ранее в американских СМИ появилась информация о предупреждении от ФБР. Ведомство во внутреннем бюллетене, направленном в полицию Калифорнии, сообщило о возможных ударах иранских беспилотников по западному побережью в случае атаки США на Иран.

Напомним, 28 февраля США и Израиль нанесли удары по крупным городам Ирана, заявив о том, что Тегеран отказался прекратить ядерную программу. Американский президент Дональд Трамп объявил масштабную военную операцию «Эпическая ярость», направленную против ракетного потенциала Ирана, после чего Тегеран фактически заблокировал Ормузский пролив – крупнейший маршрут поставок нефти на мировой рынок.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube