российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 6 апреля 2026, 06:08 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Трамп заявил о просьбе Ирана о прекращении огня

Фото: архив сайта Белого дома

Тегеран обратился к Вашингтону с просьбой о прекращении огня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, это предложение будет рассмотрено, когда будет открыт Ормузский пролив.

«Новый президент Ирана, гораздо менее радикальный и гораздо более умный, чем его предшественники, только что обратился к Соединенным Штатам Америки с просьбой о прекращении огня! Мы рассмотрим это, когда Ормузский пролив будет открыт, свободен и прозрачен», – отметил американский лидер в своей социальной сети.

При этом Трамп подчеркнул, что пока это условие не будет выполнено Тегераном, США продолжат «уничтожать Иран или, как говорят, отбрасывать его в каменный век».

Стоит отметить, что в Тегеране неоднократно опровергали проведение переговоров с США о мирном урегулировании до одностороннего прекращения огня со стороны американских и израильских войск.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / США

США потеряли два вертолета Black Hawk при спасении пилота сбитого истребителя / Трамп заявил о спасении в Иране пилота сбитого истребителя-бомбардировщика / В Нью-Йорке младенец погиб на улице от случайной пули / США планируют ввести стопроцентные пошлины на лекарственные препараты / Лунная миссия США едва не сорвалась за несколько минут до старта / Трамп заявил об отвращении к НАТО и подтвердил намерение США выйти из Альянса / МИД России: смена контроля над Ормузским проливом не снизит напряженность на Ближнем Востоке / Италия запретила США использовать базы на Сицилии для ударов по Ирану

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Ближний Восток, Иран, США,