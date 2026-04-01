Трамп заявил о просьбе Ирана о прекращении огня

Тегеран обратился к Вашингтону с просьбой о прекращении огня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, это предложение будет рассмотрено, когда будет открыт Ормузский пролив.

«Новый президент Ирана, гораздо менее радикальный и гораздо более умный, чем его предшественники, только что обратился к Соединенным Штатам Америки с просьбой о прекращении огня! Мы рассмотрим это, когда Ормузский пролив будет открыт, свободен и прозрачен», – отметил американский лидер в своей социальной сети.

При этом Трамп подчеркнул, что пока это условие не будет выполнено Тегераном, США продолжат «уничтожать Иран или, как говорят, отбрасывать его в каменный век».

Стоит отметить, что в Тегеране неоднократно опровергали проведение переговоров с США о мирном урегулировании до одностороннего прекращения огня со стороны американских и израильских войск.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube