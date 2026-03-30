российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 30 марта 2026, 18:46 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Рубио: Вашингтон рассчитывает разгромить Иран за несколько недель

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото Reuters

Вашингтон рассчитывает добиться своих целей в военной операции против Ирана в течение нескольких недель. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио. По его словам, для этого не потребуются месяцы.

«Мы достигнем наших целей в течение нескольких недель, а не месяцев», – сказал глава Госдуме в интервью американскому телеканалу.

Рубио также отметил, что у президента США есть несколько сценариев достижения целей с учетом непредвиденных обстоятельств, которые могут возникнуть.

Ранее американский лидер выдвинул жесткий ультиматум Ирану, пригрозив уничтожением всех электростанций, нефтяных скважин и стратегически важного острова Харк, на котором расположена нефтяная экспортная инфраструктура, в случае провала переговоров о прекращении войны.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / США

В Кремле заявили о надежде на глубокое сотрудничество с США / Трамп пригрозил НАТО сокращением расходов / В Польше предложили выставить счет Трампу за подорожание топлива / В Иране заявили о массовой мобилизации на случай вторжения США / В США хотят ввести санкции против Венгрии / США провели испытания гиперзвуковой ракеты большой дальности / США изменят дизайн 100-долларовых купюр / Кремль: ситуация на Ближнем Востоке развивается по худшему сценарию

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Ближний Восток, Иран, США,