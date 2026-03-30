Вашингтон рассчитывает добиться своих целей в военной операции против Ирана в течение нескольких недель. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио. По его словам, для этого не потребуются месяцы.

«Мы достигнем наших целей в течение нескольких недель, а не месяцев», – сказал глава Госдуме в интервью американскому телеканалу.

Рубио также отметил, что у президента США есть несколько сценариев достижения целей с учетом непредвиденных обстоятельств, которые могут возникнуть.

Ранее американский лидер выдвинул жесткий ультиматум Ирану, пригрозив уничтожением всех электростанций, нефтяных скважин и стратегически важного острова Харк, на котором расположена нефтяная экспортная инфраструктура, в случае провала переговоров о прекращении войны.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

