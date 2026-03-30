Трамп пригрозил Ирану уничтожением острова Харк в случае провала переговоров

Президент США Дональд Трамп выдвинул жесткий ультиматум Ирану, пригрозив уничтожением всех электростанций, нефтяных скважин и стратегически важного острова Харк, на котором расположена нефтяная экспортная инфраструктура, в случае провала переговоров о прекращении войны.

Американский лидер заявил в Truth Social, что Вашингтон ведет серьезные переговоры «с новым, более разумным режимом Ирана» о завершении военной операции, и, по его утверждению, «достигнут значительный прогресс».

«Однако если по какой-либо причине соглашение в ближайшее время не будет заключено – хотя, вероятнее всего, оно все же будет достигнуто – и если Ормузский пролив немедленно не станет «открытым для бизнеса», мы завершим наше «пребывание» в Иране тем, что нанесен удары и полностью уничтожим все их электростанции, нефтяные скважины и остров Харк», – написал Трамп в соцсети.

Глава Белого дома добавил, что речь может идти и об уничтожении опреснительных установках, которые, по его словам, США пока намеренно не трогали.

Ранее Трамп похвастался, что добился смены режима в Иране благодаря авиаударам США и Израиля, и заявил, что договорился с новыми лидерами Исламской Республики о проходе 20 нефтяных танкеров через Ормузский пролив в ближайшие дни.

Также президент США заявил журналистам, что Иран якобы согласился с большей частью американского плана по урегулированию конфликта, но Вашингтон собирается предъявить Тегерану дополнительные требования. «Мы запросили 15 пунктов, и в основном они приняты, а мы собираемся запросить еще пару дополнительных вещей», – цитирует главу Белого дома РИА «Новости».

Между тем в Иране заявили, что переданный США через посредников план по прекращению конфликта содержит нелогичные и чрезмерные требования к Тегерану и носит нереалистичный характер. Такое заявление сделал официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. По его словам, прямых контактов между странами не было, передает ТАСС. Багаи добавил, что представители Ирана не участвовали во встрече глав МИД Пакистана, Турции, Египта и Саудовской Аравии в Исламабаде.

Вашингтон, Наталья Петрова

