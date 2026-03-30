Дональд Трамп похвастался, что добился смены режима в Иране благодаря авиаударам США и Израиля, и заявил, что в ближайшие дни договорился с новыми лидерами Исламской Республики о проходе 20 нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

Эти заявления президента США прозвучали на фоне растущей обеспокоенности в Соединенных Штатах по поводу возможного американского конфликта на Ближнем Востоке. Цены на нефть возобновили свой рост, а на прошлой неделе Уолл-стрит пережила резкое падение.

Цели войны, развязанной республиканским миллиардером, до сих пор неясны, и в последние дни в регион были направлены тысячи американских солдат.

Несмотря на развертывание военных сил вокруг Ирана, г-н Трамп по-прежнему поднимает вопрос о возможности скорого заключения мирного соглашения.

«Я думаю, мы достигнем с ними соглашения, я почти в этом уверен», – сказал он во время пресс-брифинга на борту самолета Air Force One.

Президент также попытался успокоить общественность, полагая, что благодаря ударам, в результате которых погиб верховный лидер Али Хаменеи и многие высокопоставленные чиновники Исламской Республики, ему уже удалось изменить характер власти в Тегеране.

«У нас произошла смена режима, мы уже видим это, потому что первый режим был уничтожен, разрушен, все его члены мертвы», – заявил президент США на пресс-конференции. «Следующий режим», назначенный после смерти аятоллы Хаменеи, «в значительной степени мертв», – отметил он.

Его сын Моджтаба Хаменеи, назначенный его преемником, не появлялся на публике с тех пор, как должен был возглавить страну. Иранские власти публикуют только его письменные послания.

«Никто о нем не слышал. Возможно, он жив, но очевидно, что он находится в очень и очень серьезной ситуации», – сказал г-н Трамп.

По словам американского президента, эта ситуация фактически привела к установлению в Иране «третьего режима».

«Мы имеем дело с совершенно другими людьми, чем кто-либо имел дело раньше», – подытожил он. «Это совершенно другая группа людей, поэтому я бы расценил это как смену режима».

Глава Белого дома также объявил, что иранские чиновники договорились немного ослабить ограничения, введенные в Ормузском проливе, – важнейшем морском пути, через который обычно проходит 20% мировых поставок нефти и который был парализован с начала войны.

«Они предоставили нам, как мне кажется, из уважения, 20 огромных нефтяных танкеров, которые пройдут через Ормузский пролив, и это начнется завтра утром и продлится несколько дней», – заверил он.

Вашингтон, Елена Васильева

