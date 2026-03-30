Трамп: Иран в ближайшие дни разрешит проход через Ормузский пролив 20 нефтяным танкерам

Дональд Трамп утверждает, что Иран в ближайшие дни разрешит проход через Ормузский пролив 20 нефтяным танкерам.

«Они предоставили нам, я думаю, из уважения, 20 огромных нефтяных танкеров, которые пройдут через Ормузский пролив, и это начнется завтра утром и продлится несколько дней», – заверил американский президент во время пресс-брифинга.

Напомним, что на пошлой неделе Трамп уже заявлял о том, что Иран, якобы, сделал ему щедрый подарок, связанный с Ормузским проливом. «Подарок, стоящий огромную сумму денег.. он связан с нефтью и газом», – пояснил Трамп.

Напомним, что через Ормузский пролив проходит пятая часть всей мировой нефти. Важный проход был заблокирован Ираном после начала против него военной кампании со стороны США и Израиля.

Вашингтон, Елена Васильева

