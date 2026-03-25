Саудовская Аравия просит Трампа воевать с Ираном до конца, чтобы устроить передел Ближнего Востока

Саудовская Аравия призвала США воспользоваться «исторической возможностью» для преобразования Ближнего Востока.

По данным источников, знакомых с ситуацией в США, принц Мухаммед бин Салман оказывает давление на Дональда Трампа, чтобы тот продолжил войну против Ирана.

Сообщается, что саудовский принц рассматривает Иран как долгосрочную угрозу, которая будет сохраняться до тех пор, пока режим находится у власти.

Как сообщает New York Times, это привело к тому, что фактический лидер королевства «подталкивает» г-на Трампа к продолжению военной кампании, несмотря на заявления президента США о том, что он, якобы, «близок к сделке» с Тегераном.

Это произошло после того, как министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан заявил на прошлой неделе, что «терпение в отношении иранских атак не безгранично», хотя вчера вечером официальные лица заявили, что они стремятся к миру, а не к войне.

Как сообщает Wall Street Journal, Объединенные Арабские Эмираты также принимают меры против принадлежащих Ирану активов, одновременно обсуждая вопрос о направлении своих войск на фронт.

Ожидается, что Пентагон объявит о дальнейшем развертывании 3000 десантников на Ближнем Востоке.

Эти объекты могут быть использованы для захвата стратегически важного острова Харг, через который Иран экспортирует 90 процентов своей сырой нефти.

Однако вчера вечером г-н Трамп заявил, что США ведут переговоры с Ираном «прямо сейчас», добавив: «Мы ведем переговоры с нужными людьми, и они очень хотят заключить сделку».

Изменение тона произошло после того, как в понедельник он отказался от угроз «уничтожить» электростанции Исламской Республики и вместо этого заявил, что «близок к сделке».

Трамп призвал к пятидневной «паузе» в энергетических ударах на время переговоров между сторонами, заявив, что Иран вот-вот согласится на «прекращение войны» и «отказ от ядерного оружия».

Тегеран сначала назвал это «фейковыми новостями», но накануне вечером в СМИ появись утечки о, якобы, довольно продуктивных контактах и возможности заключить перемирие. Однако Иран требует для себя железных гарантий о ненападении.

Высокопоставленный представитель иранского министерства иностранных дел заявил телеканалу CBS News: «Мы получили от США через посредников пункты, которые сейчас рассматриваются».

Сообщается, что Пакистан, Турция и Египет сыграли важную роль в подталкивании обеих сторон к деэскалации конфликта в ходе телефонных разговоров с мирным посланником Трампа Стивом Уиткоффом и неназванным представителем Ирана в минувшие выходные.

Пакистан заявил, что готов провести переговоры уже на этой неделе, в ходе которых вице-президент США Джей Ди Вэнс может встретиться с Мохаммедом Галибафом, которого все чаще считают ключевой фигурой в Иране на данный момент.

Вчера он был назначен секретарем Совета национальной безопасности, сменив Али Лариджани, который некоторое время считался фактическим правителем Тегерана, пока не был убит на прошлой неделе.

После того как в понедельник г-н Трамп заявил, что разговаривал с «уважаемым» лидером Ирана, но отказался назвать его имя, наблюдатели предположили, что это был Галибаф – что он опроверг.

Генерал-майор Исламской Республики Али Абдоллахи Алиабади вчера, между тем, поклялся, что его войска «будут продолжать наступление до полной победы».

Израиль и Тегеран продолжали обстреливать друг друга ракетами.

Белый дом настаивал на том, что ведутся «деликатные обсуждения», но отказался от дальнейших спекуляций на эту тему.

Вчера г-н Трамп заявил, что Иран приподнес США «большой и щедрый подарок». «Подарок, стоящий огромную сумму денег.. он связан с нефтью и газом», – пояснил Трамп и все СМИ сделали вывод, что это как- то связано с Ормузским проливом.

Москва, Елена Васильева

