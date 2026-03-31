Польша отказалась отдать системы ПВО Patriot для отправки на Ближний Восток

Польские власти отказались отдать свои зенитные ракетные комплексы Patriot для переброски на Ближний Восток. Ранее с таким требованием к Варшаве обратился Вашингтон.

Как сообщает газета Rzeczpospolita, США потребовали от Польши батарею Patriot. Систему ПВО планировалось отправить в зону ближневосточного конфликта.

«Наши батареи Patriot и их вооружение служат для защиты польского воздушного пространства и восточного фланга НАТО. В этом вопросе ничего не меняется, и мы никуда не планируем их перемещать», – сообщил вице-премьер, министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

Он отметил, что об этом решении были проинформированы союзники Польши, а сохранение безопасности республики является приоритетом.

Варшава, Зоя Осколкова

