российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 31 марта 2026, 13:59 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Польша отказалась отдать системы ПВО Patriot для отправки на Ближний Восток

Архив, фото Reuters

Польские власти отказались отдать свои зенитные ракетные комплексы Patriot для переброски на Ближний Восток. Ранее с таким требованием к Варшаве обратился Вашингтон.

Как сообщает газета Rzeczpospolita, США потребовали от Польши батарею Patriot. Систему ПВО планировалось отправить в зону ближневосточного конфликта.

«Наши батареи Patriot и их вооружение служат для защиты польского воздушного пространства и восточного фланга НАТО. В этом вопросе ничего не меняется, и мы никуда не планируем их перемещать», – сообщил вице-премьер, министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

Он отметил, что об этом решении были проинформированы союзники Польши, а сохранение безопасности республики является приоритетом.

Варшава, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Прибалтика

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Ближний Восток, Европа, Прибалтика, США,