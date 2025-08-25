В Польше безработных украинцев лишили льгот

В Польше безработных граждан Украины лишили социальных выплат и бесплатного медицинского обеспечения. Об этом сообщают местные СМИ.

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, предоставляющий льготы неработающим украинцам. После начала специальной военной операции (СВО) в Польшу приехали несколько миллионов беженцев из Украины. На тот момент парламент страны принял закон, предоставляющий переселенцам ряд льгот. В частности, это касалось бесплатного медицинского обеспечения, а также ряда социальных выплат.

Глава Польши пояснил, что за 3,5 года ситуация в стране изменилась, теперь на ежемесячную выплату в размере 800 злотых (это примерно 200 долларов) на каждого ребенка могут претендовать только работающие граждане.

Навроцкий отметил, что неработающие беженцы с Украины не платят отчисления в Фонд здравоохранения, но находятся в привилегированном по отношению к полякам положении, поэтому бесплатного медицинского обеспечения у безработных украинцев теперь не будет.

Варшава, Зоя Осколкова

