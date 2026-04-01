МИД России: смена контроля над Ормузским проливом не снизит напряженность на Ближнем Востоке

Смена контроля над Ормузским проливом в пользу третьих стран или создание наднациональных структур управления без согласия всех без исключения государств Персидского залива не снизит напряженность на Ближнем Востоке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая сегодня на брифинге.

«Передача контроля над стратегической артерией третьим странам или создание наднациональных структур управления без согласия всех без исключения государств Персидского залива вряд ли способствовала бы разрядке напряженности в регионе», – сказала она.

При этом официальный представитель МИД России подчеркнула, что такие действия противоречили бы нормам международного морского права.

«Ширина Ормузского пролива в самом узком месте составляет 20 морских миль. Это означает, что его нельзя пройти, не заходя в территориальные моря Ирана или Омана, на которые распространяется суверенитет этих государств. Нам неизвестны правовые конструкции, которые позволили бы без явного выраженного согласия того же Ирана передать акватории, входящие в его территориальное море, под контроль других государств», – пояснила Захарова, обратив внимание, что США не могут оспорить иранский контроль над Ормузским проливом, несмотря на свою военную мощь.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube