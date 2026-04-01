«Уйдем в течение двух-трех недель»: Трамп заявил о скором завершении операции против Ирана

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США завершат военную операцию против Ирана в ближайшее время. По его словам, Соединенные Штаты успешно достигли своей цели нейтрализовать ядерную угрозу Ирана. «У них не будет ядерного оружия, и эта цель достигнута», – заявил Трамп журналистам в Белом доме.

«Мне остается только покинуть Иран, и мы сделаем это очень скоро… Думаю, мы уйдем в течение двух недель, может быть, трех», – сказал президент США.

По его словам, Соединенные Штаты завершат операцию против Ирана независимо от того, пойдет ли Тегеран на сделку с Вашингтоном. Он подчеркнул, что Тегеран якобы хочет заключить сделку и все еще сможет достичь соглашения с Вашингтоном в течение 2-3 недель.

Трамп также отметил, что восстановление нормального судоходства в Ормузском проливе будет задачей не США, а других стран. «Что произойдет с проливом? Мы не будем иметь к этому никакого отношения, потому что Китай и другие страны пойдут туда, заправят свои прекрасные корабли, уплывут и сами о себе позаботятся. У нас нет причин этим заниматься», – сказал американский лидер.

Со своей стороны госсекретарь США Марко Рубио отметил, что американские военные успешно приближаются к достижению всех своих целей и завершению операции против Ирана. «Мы уже видим финишную черту. Это произойдет не сегодня и не завтра, но это произойдет», – сказал Рубио в интервью Fox News, передает «Интерфакс». По его утверждению, США уничтожили почти весь военно-морской флот и военно-воздушные силы Ирана и находятся на пути к уничтожению «значительного процента» ракетных установок и уничтожению заводов по производству ракет и беспилотников.

На этом фоне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт анонсировала обращение Трампа к нации по ситуации вокруг Ирана. «В среду в 21:00 по восточному времени США (в четверг в 04:00 мск) президент Трамп выступит с обращением к нации, чтобы предоставить важную информацию об Иране», – написала она в соцсети X.

Тем временем президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности властей исламской республики к завершению конфликта с США и Израилем при условии, что республика больше не будет подвергаться агрессии.

«Мы имеем волю к завершению этой войны с соблюдением необходимых условий, особенно гарантий недопущения повторения агрессии», – сказал Пезешкиан во время телефонного разговора с председателем Евросовета Антониу Коштой, чьи слова приводит агентство IRNA.

Накануне газета Wall Street Journal сообщила, что Трамп якобы заявил своим советникам о готовности завершить военную кампанию США против Ирана, которая продолжается уже больше месяца, даже без обеспечения открытия Ормузского пролива. Он полагает, что принудительное открытие пролива затянет конфликт «за пределы его четырех-шестинедельного срока».

Американский лидер выступил с очередным заявлением о скором завершении операции против Ирана на фоне резкого роста цен на топливо в США. Накануне сообщалось, что средняя цена на бензин в Соединенных Штатах впервые с августа 2022 года превысила отметку в 4 доллара за галлон. Рост цен на бензин наблюдается в большинстве стран на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Трамп связал снижение цен на топливо с завершением военной кампании в Иране. «Мне остается только покинуть Иран, мы сделаем это очень скоро, и тогда они (цены – прим. ред.) начнут стремительно падать», – сказал он журналистам.

Вашингтон, Наталья Петрова

