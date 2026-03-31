Дональд Трамп, возможно, готов закончить конфликт с Ираном, не открывая Ормузский пролив

Дональд Трамп, возможно, готов закончить войну, не открывая Ормузский пролив.

Как сообщает Wall Street Journal, президент США, якобы, заявил своим советникам о готовности остановить военную кампанию США против Ирана, которая продолжается уже более месяца, даже без обеспечения открытия Ормузского пролива. Он считает, что принудительное открытие пролива затянет конфликт «за пределы его четырех-шестинедельного срока».

Как сообщает газета, Вашингтон хочет попытаться убедить Тегеран по дипломатическим каналам вновь открыть этот стратегически важный водный путь, через который обычно проходит пятая часть мировых углеводородов. Если эта стратегия потерпит неудачу, Дональд Трамп планирует обратиться к своим союзникам в Европе и Персидском заливе с просьбой добиться открытия пролива, сообщили газете американские чиновники. Не исключено, что попытки разблокировать Ормузский пролив будут достигаться путем военной операции на земле.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube