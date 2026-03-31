СМИ: страны Персидского залива уговаривают США продолжать войну

Арабские страны из числа союзников США уговаривают американского президента Дональда Трампа продолжать военные действия против Ирана. По их мнению, Тегеран недостаточно ослаблен, а прекращение войны сейчас не приведет к выгодному соглашению, пишет AP.

Поначалу союзники США в Персидском заливе были недовольны тем, что Вашингтон не предупредил о начале боевых действий. Теперь же некоторые из них убеждают Белый дом, что настал исторический момент, чтобы подорвать режим в Иране.

Наиболее агрессивно настроены ОАЭ и Саудовская Аравия, которые, по словам источников агентства, поддерживают наземную операцию американской армии против Ирана. Кувейт и Бахрейн также выступают за этот вариант, а Оман и Катар отдают предпочтение дипломатическому решению конфликта.

Один из дипломатов рассказал AP, что Саудовская Аравия убеждает США, что прекращение войны сейчас не приведет к «выгодному соглашению», гарантирующему безопасность соседей Ирана. Другой собеседник утверждает, что наследный принц Мухаммед ибн Салман аль-Сауд напрямую заявил Вашингтону, что дальнейшее ослабление Тегерана отвечает долгосрочным интересам стран Персидского залива.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube