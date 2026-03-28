российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 28 марта 2026, 12:55 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Трамп пригрозил НАТО сокращением расходов

Фото: CNN

Вашингтон готов сократить расходы на обеспечение Североатлантического альянса на фоне нежелания американских союзников участвовать в военной операции в Ормузском проливе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Это позволит нам получить много денег, потому что сейчас мы тратим сотни миллиардов долларов год на НАТО», – подчеркнул американский лидер.

По его словам, США всегда защищают союзников по НАТО, но их действия вызывают вопросы у Вашингтона. «Мы всегда готовы прийти им на помощь. Однако, судя по действиям наших союзников, больше нам там тратить такие деньги не следует», – заявил Трамп (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее президент США неоднократно критиковал союзников по НАТО за нежелание участвовать в операциях по обеспечению судоходства в Ормузском проливе.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / США

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Политика, Ближний Восток, Европа, Иран, США,