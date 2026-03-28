Трамп пригрозил НАТО сокращением расходов

Вашингтон готов сократить расходы на обеспечение Североатлантического альянса на фоне нежелания американских союзников участвовать в военной операции в Ормузском проливе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Это позволит нам получить много денег, потому что сейчас мы тратим сотни миллиардов долларов год на НАТО», – подчеркнул американский лидер.

По его словам, США всегда защищают союзников по НАТО, но их действия вызывают вопросы у Вашингтона. «Мы всегда готовы прийти им на помощь. Однако, судя по действиям наших союзников, больше нам там тратить такие деньги не следует», – заявил Трамп (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее президент США неоднократно критиковал союзников по НАТО за нежелание участвовать в операциях по обеспечению судоходства в Ормузском проливе.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

