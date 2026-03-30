Несколько стран хотят создать консорциум для управления потоками нефти

Страны ведут переговоры по созданию консорциума для управления поставками нефти через Ормузский пролив. Среди возможных участников – Турция, Египет и Саудовская Аравия, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, встреча представителей прошла в Пакистане. Турция, Египет и Саудовская Аравия хотят сформировать объединение для управления потоками нефти через водный путь. При этом идея обсуждалось с США и Ираном.

По словам одного из собеседников, Пакистан попросили принять участие в консорциуме. Другой источник сообщил, что Исламабаду не предлагали присоединиться к консорциуму официально, более того – страна не собирается этого делать.

Кроме того, на переговорах обсуждалось посредничество в завершении ближневосточного конфликта.

Ранее сообщалось, что Организация Объединенных Наций (ООН) создала специальную группу, члены которой будут заниматься вопросом разблокировки Ормузского пролива.

С начала вооруженной агрессии США и Израиля против Ирана пролив фактически оказался перекрытым. Тегеран предупреждал, что любое судно, проходящее через этот путь, будет атаковано. Позже иранские власти разрешили проход судам тех стран, что дружественны к Ирану.

Анкара, Зоя Осколкова

