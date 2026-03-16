«Упрямая глупость»: Дмитриев предрек Европе энергетический кризис

Политика отказа от российских энергоресурсов ввергает Европу в масштабный энергетический кризис на фоне резкого повышения цен на энергоресурсы. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Упрямая глупость бюрократов ЕС неизменно поражает. Слепо скандируя «нет российской энергии», они ввергают Европу в масштабный энергетический кризис, созданный ими самими: деиндустриализация, массовая безработица, стремительный рост счетов за электроэнергию, инфляция, банкротства и общественное негодование», – констатировал Дмитриев в соцсети X, комментируя заявление главы главного европейского дипломата Кайи Каллас, которая назвала «опасным прецедентом» ослабление санкций США против нефти РФ и призвала «усиливать санкционное давление».

Напомним, на фоне вооруженного конфликта на Ближнем Востоке стоимость нефти увеличилась на 44%, цены на газ в Европе – подскочили на 57%.

Москва, Анастасия Смирнова

