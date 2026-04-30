В 14 странах Европы выросла доля находящихся на грани бедности граждан

В Европе растет уровень бедности. По итогам прошлого года доля граждан, находящихся на грани бедности, увеличилась в 14 странах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

Самый высокий уровень жителей, которым не хватает денег на повседневные нужды, зафиксирован в Греции (27,5%, рост на 0,6 процентного пункта за год), Литве (26,3%, на 0,5 п. п.) и Латвии (24,7%, 0,4 п. п.).

Риск оказаться в бедственном положении вырос в Германии – 21,2% жителей (рост на 0,1 п. п.), во Франции – 20,8% граждан (на 0,3 п. п.) и в Венгрии – 19,5% (на 0,2 п. п.).

В Ирландии и Австрии 18,8% жителей находятся на грани бедности, в Швеции – 18,6%. Немногим ниже показатели в Финляндии (17,2% жителей), Норвегии (16,1%) и Нидерландах (15,8%).

В Европе в целом в прошлом году 92,7 млн человек (20,9% населения) находились под угрозой бедности или социальной изоляции. Эти люди проживали в домохозяйствах, сталкивавшихся как минимум с одним из трех факторов риска: угрозой бедности, тяжелой материальной и социальной депривацией или проживанием в домохозяйстве с очень низкой интенсивностью занятости.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

