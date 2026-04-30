Великобритания разработала план создания военно-морского альянса против России

Британия представила план создания военно-морского альянса, целью которого будет сдерживание России. Об этом сообщает издание Euractiv.

Первый главнокомандующий британских ВМС генерал сэр Гвин Дженкинс сообщил, что альянс будет строиться на базе Объединенных экспедиционных сил (JEF) из десяти стран Северной Европы. В нее помимо Британии входят Дания, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Исландия и Швеция.

Инициатива направлена на защиту Северо-Западной Европы, Северной Атлантики и Крайнего Севера. По словам Дженкинса, он уже провел встречу с командующими военно-морскими силами стран Северной Европы.

«Необходимость перевооружения и повышения боеготовности страны стала абсолютной необходимостью. Просто поддерживать «приемлемый статус-кво» недостаточно. Мы находимся на переломном этапе», – цитирует генерала The Times.

В рамках альянса многонациональные военно-морские силы во главе с Британией будут иметь возможность заменять, обмениваться и комбинировать оборудование, боеприпасы и персонал, а также смогут использовать общие системы и платформы, цифровые сети, логистику и запасы.

Дженкинс заверил, что его план по преобразованию военно-морского флота обеспечит Великобритании возможность пережить затяжной конфликт с равным по силе противником и одержать победу.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube