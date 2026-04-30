Четверг, 30 апреля 2026, 13:38 мск

Бельгия приостановила демонтаж реакторов атомных станций

Власти Бельгии приостановили демонтаж реакторов атомных станций. Об этом сообщил министр энергетики королевства Матье Бие.

Ранее Бельгия начала переговоры с операторами о полном выкупе национального парка АЭС. «В ожидании завершения переговоров стороны договорились о соответствующих временных мерах для сохранения стоимости и целостности ядерной деятельности, включая приостановку текущих работ по демонтажу и выводу из эксплуатации, чтобы обеспечить сохранение всех возможных вариантов для бельгийского государства», – говорится в сообщении.

Бельгия планировала закрыть все свои АЭС и перейти на возобновляемые источники энергии, однако на фоне энергетического кризиса в Евросоюзе решение было пересмотрено.

Бельгийские власти и оператор атомных станций Engie в конце июля 2022 года достигли принципиальной договоренности о пролонгации до 2037 года работы реакторов на двух АЭС.

Брюссель, Зоя Осколкова

