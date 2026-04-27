Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал Европейский союз отменить антироссийские санкции и возобновить закупки энергоресурсов из РФ.

«Европа должна была снять санкции и возобновить закупки российской энергии, чтобы обеспечить большую стабильность на мировом рынке», – сказал Мема в разговоре с РИА «Новости».

По словам политика, в настоящее время ЕС использует «стратегию провала», которая негативно отражается на экономике объединения. Мема подчеркнул, что санкции – это «форма насилия», которая бьет по интересам самого Евросоюза.

На прошлой неделе Совет ЕС окончательно одобрил 20-й пакет санкций в отношении России. При этом от пункта, включающего полный запрет на транспортировку российской нефти европейскими перевозчиками и оказание услуг для этих перевозок, в итоге было решено отказаться.

Меры также охватывают энергетику, финансовые услуги и торговлю. Так, новые рестрикции предусматривают внесение в «черный список» еще двух десятков региональных российских банков и запреты на транзакции, включая криптовалюту.

Хельсинки, Зоя Осколкова

