ЕС рассчитывает в мае утвердить 20-й пакет санкций против России

В Евросоюзе надеются в мае утвердить 20-й пакет санкций против России и согласовать выделение кредита Украине в размере 90 млрд в евро. Об этом сообщил евродепутат от Чехии, член правящей Европейской народной партии Томаш Здеховски в комментарии «Известиям». Вместе с тем он счел такие планы довольно амбициозной задачей.

По словам политика, необходимо завершить стандартные процедуры согласования между всеми государствами-членами ЕС. В этом вопросе важна позиция Венгрии, которая заблокировала европейский кредит Украине и 20-й пакет антироссийских санкций в феврале из-за приостановки Киевом поставок нефти по трубопроводу «Дружба», указал евродепутат.

Как отметил Здеховски, успех партии Петера Мадьяра на парламентских выборах в Венгрии может ускорить обсуждение финансовой поддержки Украины и санкций против России и принятие соответствующих решений.

«Однако это не произойдет автоматически – все зависит от того, насколько быстро новое правительство Венгрии вступит в должность и прояснит свою позицию, – сказал Здеховски.

Европейский источник издания также подтвердил, что рассмотрение заблокированного кредита и санкций против РФ возобновится сразу после вступления Мадьяра в должность премьер-министра Венгрии. Этот вопрос будет обсуждаться на заседании Совета ЕС по иностранным делам 11 мая, а также на заседании Евросовета 22 мая, уточнил другой источник.

Ранее стало известно, что Кипр как председатель Совета ЕС намерен как можно скорее поднять вопрос о выделении Украине кредита на 90 млрд евро на встрече послов стран – участниц объединения. Еврокомиссия планирует начать первые выплаты Украине по кредиту, который рассчитан на 2026 и 2027 годы, уже во втором квартале. Представитель Еврокомиссии в комментарии газете отметил, что в Брюсселе «ожидают от всех лидеров выполнения обязательств согласно соглашению о предоставлении кредита Украине».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube