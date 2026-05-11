ЕС внес в черный список 16 физлиц и семь организаций из России

Евросоюз расширил список санкций. Под ограничения попали 16 физических лиц и семь организаций из России.
Согласно постановлению Совета ЕС, в черный список попали 16 педагогов и руководителей молодежных организаций. Их обвинили в размещении и работе с детьми, эвакуированными из зоны боевых действий в начале специальной военной операции. Брюссель расценил такие действия, как «незаконную депортацию».
Под санкции попали Нахимовское военно-морское училище Минобороны РФ, Региональное отделение ДОСААФ города Севастополь, а также детский центр «Орленок» в Туапсе и «Алые Паруса» в Евпатории.
Кроме того, антироссийские санкции расширила Великобритания. Лондон ввел ограничения в отношении 85 лиц и организаций.
