российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 11 мая 2026, 15:41 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

ЕС внес в черный список 16 физлиц и семь организаций из России

Евросоюз расширил список санкций. Под ограничения попали 16 физических лиц и семь организаций из России.

Согласно постановлению Совета ЕС, в черный список попали 16 педагогов и руководителей молодежных организаций. Их обвинили в размещении и работе с детьми, эвакуированными из зоны боевых действий в начале специальной военной операции. Брюссель расценил такие действия, как «незаконную депортацию».

Под санкции попали Нахимовское военно-морское училище Минобороны РФ, Региональное отделение ДОСААФ города Севастополь, а также детский центр «Орленок» в Туапсе и «Алые Паруса» в Евпатории.

Кроме того, антироссийские санкции расширила Великобритания. Лондон ввел ограничения в отношении 85 лиц и организаций.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Санкции против России

В ЕК допустили дополнительные визовые ограничения против россиян / Новая Зеландия приняла 35-й пакет санкций против России / Великобритания расширила санкции против России / Финский политик призвал Евросоюз отменить санкции против России / МИД России грозит Европе жесткими ответными санкциями / ЕС исключил из 20-го пакета санкций запрет на перевозку российской нефти / Польскую компанию оштрафовали за экспорт люксовых авто в Россию / ЕС рассчитывает в мае утвердить 20-й пакет санкций против России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Севастополь, Европа, Юг России, В мире, Политика, Россия, Европа, Крым+Севастополь, Санкции против России,