В ЕК допустили дополнительные визовые ограничения против россиян

Еврокомиссия не исключает введение дополнительных визовых ограничений в отношении граждан России. Об этом заявил официальный представитель ЕК Маркус Ламмерт.

По его словам, за последние годы число выданных россиянам виз сократилось с 4 миллионов до чуть более 500 тысяч.

«Остается возможность введения целенаправленных ограничительных визовых мер в консультации с государствами-членами для дальнейшего устранения рисков для безопасности», – сказал Ламмерт.

В прошлом году Еврокомиссия объявила о введении запрета на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России. Решение было одобрено всеми странами в Визовом комитете и вступило в силу 8 ноября. С того момента россияне больше не смогут получать многоразовые визы. Им придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в страны ЕС.

Брюссель, Зоя Осколкова

