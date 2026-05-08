В ЕК допустили дополнительные визовые ограничения против россиян

Еврокомиссия не исключает введение дополнительных визовых ограничений в отношении граждан России. Об этом заявил официальный представитель ЕК Маркус Ламмерт.
По его словам, за последние годы число выданных россиянам виз сократилось с 4 миллионов до чуть более 500 тысяч.
«Остается возможность введения целенаправленных ограничительных визовых мер в консультации с государствами-членами для дальнейшего устранения рисков для безопасности», – сказал Ламмерт.
В прошлом году Еврокомиссия объявила о введении запрета на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России. Решение было одобрено всеми странами в Визовом комитете и вступило в силу 8 ноября. С того момента россияне больше не смогут получать многоразовые визы. Им придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в страны ЕС.
