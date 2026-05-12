Финляндия намерена ограничить экспорт медикаментов в Россию

Власти Финляндии рассматривают меры по ограничению экспорта в Россию медицинской и фармацевтической продукции. Об этом сообщает агентство Yle со ссылкой на МИД республики.

В Хельсинки готовят постановление, согласно которому будет приостановлено предоставление специальных разрешений на экспорт из Финляндии в Россию. Под ограничения подпадут медицинские и фармацевтические товары и технологии.

В настоящее время не вся медицинская продукция подпадает под действие санкций, а ее вывоз в РФ не требует специального разрешения.

Решение было принято в связи с подозрением, что поставляемая медицинская продукция якобы может использоваться в военных целях. Отмечается, что меры вступят в силу в июле.

Хельсинки, Зоя Осколкова

