Финляндия намерена ограничить экспорт медикаментов в Россию

Власти Финляндии рассматривают меры по ограничению экспорта в Россию медицинской и фармацевтической продукции. Об этом сообщает агентство Yle со ссылкой на МИД республики.
В Хельсинки готовят постановление, согласно которому будет приостановлено предоставление специальных разрешений на экспорт из Финляндии в Россию. Под ограничения подпадут медицинские и фармацевтические товары и технологии.
В настоящее время не вся медицинская продукция подпадает под действие санкций, а ее вывоз в РФ не требует специального разрешения.
Решение было принято в связи с подозрением, что поставляемая медицинская продукция якобы может использоваться в военных целях. Отмечается, что меры вступят в силу в июле.
Хельсинки, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»